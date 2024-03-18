Tunus'ta Geleneksel Kıyafetler Tanıtıldı

Tunus'ta, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tunus Ulusal Geleneksel Kıyafet Günü'nde ülkenin farklı yerlerinde kullanılan geleneksel kıyafetler tanıtıldı.
Tunus Kültürünü Koruma Derneği'nin destek verdiği başkent Tunus'taki eski şehrin yer aldığı Medina'da düzenlenen defilede, 1860 ile 1970 yılları arasında kullanılan kadın ve erkek kıyafetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Defilenin organizatörü Ali Bin Mebruk, AA muhabirine, "Ulusal Geleneksel Kıyafet Günü vesilesiyle defilemizde ülkenin farklı bölgelerinden bir çok geleneksel kıyafeti tanıtıyoruz. Defilede, kıyafetleri sergilemenin yanı sıra kıyafetlerin nasıl yapıldığını ve varsa hikayelerini izleyiciye aktarıyoruz." dedi.
Birçok dernek ve kıyafet koleksiyonerinden destek aldıklarını vurgulayan Bin Mebruk, "Sergilediğimiz kıyafetler çok değerli, bu yüzden onlara ulaşmakta oldukça zorluk çektik. Aynı kıyafetlerin yeniden yapılmış olanları var ama biz özellikle kendi zamanında kullanılan kıyafetleri sergilemeyi tercih ettik." diye konuştu.
"Tunus'un Osmanlı yönetiminde olduğu zamanlara ait kıyafetler de defilede yer alıyor"
Sanat Tarihi Uzmanı Ahmed Fevili, sergilenen kıyafetlerin Tunus'ta hüküm süren Hüseyin Bey döneminde kullanıldığını belirtti.
Tunus'taki Beyler döneminde Osmanlı'nın hüküm sürdüğünü belirten Fevili, "Tunus'un Osmanlı yönetiminde olduğu zamanlara ait kıyafetler de defilede yer alıyor. Bu dönemde yapılan özel kıyafetlerde genellikle gümüşün kullanıldığına şahit oluyoruz. Sergileyeceğimiz kıyafetlerin arasında 3 kilogram gümüşün kullanıldığı 1 milyon 100 bin Tunus dinar (350 bin dolar) değerinde bir erkek kaftanı da yer alıyor." dedi.
Defilede kıyafetleri sunan üniversite öğrencilerden Meryem Mebuc, tanıttığı kıyafetin 60'lı ve 70'li yıllara ait olduğunu ve özel günlerde kullanılan kıyafetlerin arasında yer aldığını söyledi.
Sergide görev aldığı için çok mutlu olduğunu aktaran Mebuc, böyle bir etkinlikte görev aldığı için çok gururlandığını kaydetti.
Tunus'ta ramazan etkinlikleri kapsamında ülkenin geleneksel kıyafetlerinin tanıtıldığı etkinlikler devlet kurumu Tunus Mirasını Canlandırma ve Kültürel Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor.
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