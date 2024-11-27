Tunus'ta İnsan Kaçakçılığı Şebekesi Çökertildi

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TUNUS, 27 Kasım (Xinhua) -- Tunus'ta güvenlik güçleri, Avrupa'ya yasadışı göçmen taşıyan bir insan kaçakçılığı şebekesini çökertti.

Ulusal Muhafızlar'ın salı günü yaptığı açıklamaya göre, başkent Tunus yakınlarındaki Ben Arus vilayetinde yapılan bir baskınla şebekenin lideri olduğu iddia edilen, kaçakçılık operasyonlarını organize etmek ve yönetmekle suçlanan bir kadın tutuklandı. Suç ortağı olarak tanımlanan ikinci bir kadın da gözaltına alınırken, yetkililer operasyonda sahte belgeler ile nakit para ele geçirdi.

Açıklamada, baskının tarihi ve tutuklananların uyruklarına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Ulusal Muhafızlar, baskının sınır güvenliğini artırmak ve sınır aşan suçları engellemek amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti. Vatandaşları şüpheli faaliyetleri bildirmeye davet eden Ulusal Muhafızlar, insan kaçakçılığı ağlarını çökertme konusundaki kararlılığını yineledi.

Tunus, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler için kilit bir geçiş noktası olmayı sürdürürken, insan kaçakçıları da kar amacıyla savunmasız toplulukları istismar ediyor.