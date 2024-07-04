Tunus'ta Muhalefet Lideri Kara Para Aklama Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Tunus'ta muhalefetteki Cumhuriyetçi Halk Birlik Partisi lideri Lutfi Mirayah'ın "kara para aklama" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Tunus medyasında yayımlanan haberlere göre, Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine başlatılan "kara para aklama" soruşturması kapsamında Mirayah için gözaltı kararı çıkarıldı.
Mirayah, başkent Tunus'un güneyinde yer alan Nabel kentinde gözaltına alındı.
Muhalif lider, nisan ayında sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ekim ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını duyurmuştu.
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