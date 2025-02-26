Tunus'ta Öğretmenler Grevde - Son Dakika
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Tunus'ta Öğretmenler Grevde

Tunus'ta öğretmenler, idari ve mali hakları için bir günlük grev eylemi gerçekleştirdi.

26.02.2025 18:19
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Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki öğretmenler, "idari ve mali hakları" talebiyle bir günlük iş bırakma eylemini yaptı.

Tunus Genel İşçi Sendikası'na (UGTT) bağlı Orta Öğretim Genel Sendikası Sekreteri Muhammed es-Safi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin talepleri yerine getirilmediği için bir günlük iş bırakma eylemi kararı aldıklarına işaret etti.

Ülkedeki ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin bugün gittiği grev eyleminin yüzde 90 oranında başarılı olduğunu aktaran Safi, öğretmenlerin 90 dinar (30 dolar) özel burs gibi mali ve birtakım terfilerle ilgili idari taleplerin olduğunu belirtti.

Sendika olarak Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının tepkisini beklediklerini söyleyen Safi, "Bugünkü grev açıkça bir başarı elde etti ve mesaj ilgili makamlara ulaştı. Bakanlıklardan geri dönüş bekliyoruz." dedi.

Tunus makamlarının resmi verilerine göre, ülkede ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 1 milyon 356 bin 630 öğrenci bulunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Güncel, Tunus, Son Dakika

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