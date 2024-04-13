Polisle tartışan genç kendini ateşe verdi - Son Dakika
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Polisle tartışan genç kendini ateşe verdi

Polisle tartışan genç kendini ateşe verdi

Tunus'ta bir genç emniyet merkezinin önünde polisle tartıştıktan sonra kendisini ateşe verdi. Feci olayda 22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede vatandaşların kendini ateşe vermesi, devrim sembolü olarak görülüyor.

13.04.2024 01:25  Güncelleme: 01:26
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Tunus'ta emniyet merkezinin önünde polisle tartıştıktan sonra kendisini ateşe veren genç hayatını kaybetti. 22 yaşındaki gencin, emniyet merkezinin önünde polislerle 2 kişi arasındaki tartışmaya müdahalesi sırasında kendini ateşe verdiği belirtildi.

ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Tunus özel ulusal radyosu Mosaique FM'in haberinde, ülkenin orta kesimindeki Kayravan'da 9 Nisan'da polisle yaşadığı tartışma sonucu kendini ateşe veren Yasin es-Salimi'nin öldüğü ifade edildi. Salimi'nin, Buhacle bölgesindeki bir emniyet merkezinin önünde polislerle 2 kişi arasında yaşanan tartışmaya müdahale ettiği, polisin gözaltına almakla tehdit etmesi üzerine üstüne benzin döküp kendini ateşe verdiği bildirildi.

TUNUS DEVRİMİ BENZER BİR OLAYLA BAŞLAMIŞTI

Buhacle'de, Salimi'nin ölümünün ardından gerginlik yaşanması ihtimaline karşılık güvenlik tedbirlerinin artırıldığı aktarıldı. Tunus'ta vatandaşların kendini ateşe vermesi, devrim sembolü olarak görülüyor. Zira 2010 yılındaki Tunus devrimi, Muhammed el-Buazizi'nin kendini ateşe vermesiyle başlamıştı.

Kaynak: AA

Tunus, Güvenlik, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Beşiktaş 1903: Ortadogu ve ortadogulular dan korkuyorum herşeyi rahatlıkla yapabiliyorlar 2 0 Yanıtla

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