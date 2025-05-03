Tunus'ta Ureyd'e 34 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Tunus'ta Ureyd'e 34 Yıl Hapis Cezası

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Ureyd, terör suçlarından 34 yıl hapis cezası aldı.

03.05.2025 03:31
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Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd, terörle ilgili çeşitli suçlamalar nedeniyle yargılandığı davada 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tunus resmi ajansının (TAP) yargı kaynaklarından aktardığı habere göre, Ureyd ile 8 sanığa, "terör örgütü kurulmasına yardım etmek, ülke toprakları içinde terör örgütüne katılmak ve Tunuslu gençlerin yurt dışına gönderilerek terör örgütüne katılmalarını sağlamak" suçlarının yöneltildiği belirtildi.

Ureyd'e bu kapsamda yöneltilen suçlar nedeniyle 34 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Yargılanan diğer sanıkların Fethi el-Beldi, Abdulkerim el-Abidi, Nureddin Ganduz, Lutfi el-Hammami, Hişam es-Saadi, Sami eş-Şaar ve Seyfeddin er-Ras olduğu açıklanırken, sanıkların 18 yıldan 36 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldığı duyuruldu.

Kamuoyunda "insan ticareti davası" olarak bilinen yargılamada, sanıklar terör örgütü DEAŞ'ın aktif olduğu bölgelere yönelik kaçak insan ticareti yapmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA

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