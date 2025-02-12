Tunus'tan Çinli Turist Hedefi

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TUNUS, 12 Şubat (Xinhua) -- Tunus Turizm Bakanı Sofiane Tekaya, 2024 yılında 24.000 Çinli turisti ağırladıklarını belirterek, bu sayıyı "yakın gelecekte" 30.000'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Özel radyo istasyonu Mosaique FM'in bildirdiğine göre salı günü başkent Tunus'un kuzey banliyösü Sidi Dhrif'teki bir yüksek turizm ve otelcilik enstitüsünü ziyaret eden Tekaya, öğrencilerin Çin dilini öğrenmelerini ve Çinlilerin beslenme tercihlerini anlamalarını kolaylaştıracak yeni bir eğitim girişimini de açıkladı.

Mosaique FM'e konuşan Tekaya, hükümetin 2025 yılında 11 milyon ziyaretçi çekmeyi hedefleyen geniş kapsamlı bir turizm stratejisi bulunduğuna dikkat çekti.

Strateji, Tunus'un turizm sektörünün geçen yıl gösterdiği güçlü performansla yabancı ziyaretçi sayısının 10,25 milyona ulaşmasının ardından açıklanmıştı.

Tunus'un gayrisafi yurtiçi hasılasına yaklaşık yüzde 10 oranında katkıda bulunan ve ekonominin kritik bir ayağı olan turizm sektörü ülkede yüz binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Ülkenin Akdeniz sahilleri, antik harabeleri ve Sahra Çölü'ndeki cazibe merkezleri uzun süredir ziyaretçi çekiyor.