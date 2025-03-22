Tunus'un Yeni Başbakanı Zenzeri - Son Dakika
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Tunus'un Yeni Başbakanı Zenzeri

Teknokrat kimliğiyle öne çıkan Sara ez-Zaferani ez-Zenzeri, Tunus'un yeni başbakanı oldu.

22.03.2025 05:16
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Tunus'ta başbakanlığa atanan Teçhizat ve İskan Bakanı Sara ez-Zaferani ez-Zenzeri, teknokrat kimliği ve mühendislik geçmişiyle ön plana çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı verilerine göre, Tunus'taki Ulusal Mühendislik Okulu'ndan 1989 yılında mezun olan Zenzeri, Almanya Hannover Üniversitesi'nde Geoteknik Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.

Zenzeri, 1989 yılında Teçhizat Bakanlığına bağlı Köprüler ve Yollar Genel Müdürlüğünde meslek hayatına başladı ve burada çeşitli projelere öncülük etti. Yaklaşık 11 yıl önce, Teçhizat Bakanlığında Karayolları İnşaatı Genel Müdürlüğüne getirilen Zenzeri, 2021'de Necla Buden Başbakanlığında kurulan hükümette Teçhizat ve İskan Bakanlığı görevini üstlendi.

Zenzeri, bakanların hızla değiştiği bir dönemde, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkede sistem değişikliğinin yolunu açan 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararların" ardından görevde en uzun süre kalan bakan olarak biliniyor.

Aynı zamanda Tunus yönetiminde teknokrat olarak görev yapan ve herhangi bir siyasi bağlantısı olduğu bilinmeyen Zenzeri, 25 Temmuz 2021 sürecine dahil olan önceki hükümet başkanlarıyla da ortak bir özellik taşıyor.

Tunuslu sosyal medya aktivistleri, önceki başbakanlar Buden (Ekim 2021 - Ağustos 2023), Ahmed el-Haşşani (Ağustos 2023 - Ağustos 2024) ve Kemal el-Meduri'nin (Ağustos 2024 - Mart 2025) uzun süre görevde kalmaması nedeniyle Zenzeri'nin yeni görevinde ne kadar kalacağını merak ediyor.

Sosyal, siyasal ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya

Zenzeri, özellikle Meduri'nin görevden alınmasından önce Cumhurbaşkanı Said'in başbakana yönelttiği suçlamaların ardından, "25 Temmuz sürecine" bağlılığını kanıtlama zorluğuyla da karşı karşıya kalacak.

Zenzeri, ayrıca düzensiz göçmenlerin devam eden sorunu başta olmak üzere, "yeniden yerleştirme" ve ülkedeki bazı emtiaların eksikliğiyle oluşan fiyatların artması nedeniyle kötüleşen ekonomik durum gibi zorlu sosyal ve ekonomik koşullarla da karşı karşıya.

Cumhurbaşkanı Said, 20 Mart akşamı Meduri'nin görevden alınması kararından önce, başbakanlığa isim vermeden "yozlaşmış lobilerin" sızdığını iddia ederken, ulusal diyalog çağrılarını reddettiğini dile getirmişti.

Said, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Daha yakın bir geçmişte, Cumhurbaşkanlığına giden bir yol veya çıkış bulamayınca, lobiler ve onların ajanları, hükümetin misyonunun Cumhurbaşkanının yürütme görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak olduğunu unutarak, dikkatlerini Kasbah'a (hükümet) çevirdi. Böylece orayı kendi meydanları ve oyun alanları yaptılar." demişti.

Tunus'ta başbakan, 2022 Anayasası'nın kendisine tanıdığı çok sınırlı yetkiler çerçevesinde faaliyet gösterebiliyor. Bu husus, Anayasa'nın 111. maddesinde, " Hükümet, Cumhurbaşkanı'nın tespit ettiği direktif ve tercihler doğrultusunda devletin genel siyasetinin yürütülmesini sağlar." şeklinde ifade ediliyor.

Yine Anayasası'nın 112. maddesinde, "hükümet, eylemlerinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur" ifadesine yer verilirken, Anayasa'nın 113. maddesine göre "Başbakan, hükümetin çalışmalarını yönlendirir, koordine eder ve idareyi yönetir. Gerektiğinde bakanlar kuruluna veya başka bir kurula başkanlık etmek üzere cumhurbaşkanına vekalet edebilir."

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 20 Mart'ta Başbakan Meduri'yi görevden alarak yerine Teçhizat ve İskan Bakanı Zenzeri'yi başbakan olarak atamıştı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görev değişikliğinin nedenine ilişkin bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Tunus, Son Dakika

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