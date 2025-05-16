Tunus ve Çin Altyapı Projelerini Görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Çin Komünist Partisi Politbüro Üyesi ve Bilgi Dairesi Bakanı Li Shulei'yi ile iki ülke arasında yürütülen büyük altyapı projelerini görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Çinli Bakanı, Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede iki ülkenin ortaklaşa yürüttüğü Kayrevan'daki "Sağlık Şehri", Tunus Kartaca Uluslararası Havalimanı'nın genişletilmesi, Bizerte ve Cerbe köprüleri, el-Menzeh Olimpik Spor Kompleksi ve kuzey-güney demiryolu hattı gibi projeler ele alındı.

Said, Çin işbirliğiyle yürütülen bu projelerin sağlık, ulaşım ve altyapı alanlarında önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Li Shulei'nin 14-17 Mayıs tarihleri arasındaki ziyareti, iki ülke arasında 2024 yılında Pekin'de kurulan stratejik ortaklık kapsamında gerçekleşiyor.