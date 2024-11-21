Tunus ve Kuveyt'ten 14 Anlaşma

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Tunus ve Kuveyt arasında 14 işbirliği anlaşması ile bir mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

Başkent Tunus'ta iki ülke arasında düzenlenen 4. Ortak Komite toplantısının sona ermesinin ardından Tunus Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki ülke arasında demiryolu yük taşımacılığının geliştirilmesi, sanayi, turizm, spor, meteoroloji, iklim, hava hizmetleri ve işgücü değişimi alanlarının da arasında olduğu 14 işbirliği anlaşmasının imzalandığı kaydedildi.

Ayrıca Tunus'taki Uluslararası Diplomasi Akademisi ile Kuveyt'teki Suud en- Nasır es-Sabah Diplomasi Enstitüsü arasında bir mutabakat zaptı imzalandığı bilgisi verildi.

Söz konusu anlaşmalar, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali el-Yahya ile iki ülke yetkililerince imzalandı.