TÜPRAŞ'ta Yangın: 12 Yaralı

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TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA: 12 YARALI

TÜPRAŞ'tan, İzmit Rafinerisi'nde çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı. 12 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 13.30 sularında TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir."