Tur Rahberi 2025'te Vizyonda! - Son Dakika
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Tur Rahberi 2025'te Vizyonda!

Cem Gelinoğlu'nun yeni filmi 'Tur Rahberi', 1 Ocak 2025'te sinemalarda olacak.

07.12.2024 14:18
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Senaryosunu Cem Gelinoğlu'nun kaleme aldığı, BKM'nin yeni yapımlarından "Tur Rahberi", 1 Ocak 2025'te sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği filmin başrolünde Gelinoğlu'na Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal eşlik ediyor.

Gelinoğlu, takipçileri ile film için hazırlanan alternatif afişleri içeren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Filmin afişi, takipçilerin büyük bir çoğunluğunun ortak kararıyla belli oldu.

Komedi türündeki film, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden bir tur rehberinin hikayesini anlatıyor.

Kaynak: AA

Cem Gelinoğlu, Kültür Sanat, Hakan Algül, Magazin, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tur Rahberi 2025'te Vizyonda! - Son Dakika

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