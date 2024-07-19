Turgutlu Belediyesi Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıttı

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Belediye Başkanı Çetin Akın, Aşevi ve Hayır Merkezi'nde hazırlanan aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Turgutlu Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği aşure hayrı bu yıl da yapıldı. Eski belediye binası önünde Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları Evren Erbaş, Mithat Erden, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma ve meclis üyeleri aşureyi vatandaşlara ikram ederek, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının daha yoğun yaşandığı Muharrem Ayı'nda hayırlara vesile olması temennisiyle Aşevi ve Hayır Merkezi'mizde hazırladığımız aşure hayrımızı gerçekleştirdik. Rabbim hayırlarımızı ve dualarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.