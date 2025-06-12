Turgutlu'da Kariyer Fuarı Düzenlenecek

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, istihdama katkı sağlamak için 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde Orta Park'ta "Kariyer Fuarı" düzenleyecek.

Turgutlu Belediyesi, "İş arayan iş bulacak Turgutlu'muz kazanacak" sloganıyla kentteki işsizlik sorununa çözüm sunabilmek amacıyla hayata geçirdiği "Turgutlu Kariyer" projesinin yanı sıra 19-20 Haziran günlerinde de Kariyer Fuarı düzenleyecek.

İş arayan vatandaşlar ile sektöründe öncü firmaların buluşacağı fuarda iş görüşmeleri yapılacak. Fuar, 19-20 Haziran günlerinde Orta Park'ta kurulacak alanda 09.00-18.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Tüm hemşehrilerimizi Kariyer Fuarı'na katılmaya davet ediyoruz"

Projeye ilişkin bilgi veren Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, "Turgutlu Belediyesi olarak işsizlik sorununa etkili ve kalıcı olarak çözüm üretebilmek, Turgutlu'muzda ve Manisa'mızda istihdama katkı sunabilmek adına projelerimize devam ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde gerçekleştireceğimiz Kariyer Fuarı ile iş arayışında olan hemşehrilerimizle sektöründe öncü firmaları buluşturarak iş görüşmelerine ev sahipliği yapacağız. İş arayan tüm hemşehrilerimizi 19-20 Haziran günlerinde düzenleyeceğimiz Kariyer Fuarı'na katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyesi, geçen yıl da "Kariyer Çadırı" projesini gerçekleştirerek pek çok vatandaşın iş sahibi olmasına katkı sağlamıştı.