Turgutlu'da Müze Sohbetleri Başlıyor

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği 'Müze Sohbetleri', 12 Haziran Çarşamba akşamı başlayacak. Programın konusu 'Geçmişten Günümüze Turgutlu'da Müzik' olacak.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi tarafından gerçekleştirilen 'Müze Sohbetleri'nin programı, 12 Haziran Çarşamba akşamı müze bahçesinde gerçekleştirilecek. Saat 21.00'de başlayacak programın konusu, 'Geçmişten Günümüze Turgutlu'da Müzik' olacak. Program, Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından sunulacak.

Neredeyse otuz programdır devam eden sohbetlerin ilçenin tarihi ve kültürü için çok önem verdikleri bir etkinlik olduğunu belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, "Havaların ısınmasıyla birlikte Müze Sohbetleri'ni Kent Müze'mizin bahçesinde gerçekleştirmeye başlıyoruz. Programlarımız, her ay farklı bir konuyla devam edecek. Konuya ilgi duyan tüm hemşehrilerimizi programımıza davet ediyorum" dedi.