Turhal\'da Kitap Okuma Etkinliği

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ortaokulda öğretmenler ve veliler kitap okuma etkinliğine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde uygulanan "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında Atatürk Ortaokulu Kitap Kulübü öğrencileri ve velileri "Kırk Kere Söyledim" isimli kitabın okuması ve değerlendirmesini okul kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Kitap Kulübü, mayıs ayının başında da "Bağırmayan Anneler" kitabı için okuma etkinliği yapacak.