Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangında 30 ton saman yandı.
Kayacık Mahallesi Cevahir Sokak'ta bulunan Hüseyin Sefil'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 30 ton saman yandı.
Son Dakika › Güncel › Turhal'da Samanlık Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?