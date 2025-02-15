Türk Almanlara Seçim Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Almanlara Seçim Çağrısı

Türk Almanlara Seçim Çağrısı

UID Başkanı Aslan, Türk kökenli Alman vatandaşlarını erken seçimlerde oy kullanmaya davet etti.

15.02.2025 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Türk kökenli Alman vatandaşlarına, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerde sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Aslan, Köln'deki UID Genel Merkezi'nde dernek temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Türk kökenli Alman vatandaşlarına ülkedeki erken seçimlerde sandığa gitmeleri çağrısı yapan Aslan, dernek temsilcilerinin gerek sosyal medya gerekse basın yoluyla üyelerini oy kullanmaya teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Aslan, seçimlere kısa süre kaldığını hatırlatarak, "Herkes kendi muhataplarına siyasal katılım konusunda çağrı yapmalı. Evlerde siyaseti konuşmamız lazım. Nasıl Türkiye seçimleri geldiğinde seçimlere yoğun katılım oluyorsa, burada da olmalı. Hem kendi geleceğimiz hem çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için bu çok önemli." diye konuştu.

Son dönemlerde aşırı sağcı partilerin oy oranlarındaki artışa dikkati çeken Aslan, "Aşırı sağcı partilere karşı bizleri temsil eden partilere destek verirsek, çifte vatandaşlık gibi lehimize olan hakların elimizden gitmemesi için onlar mücadele edecektir. Bunun da orta ve uzun vadede bize geri dönüşü olacak." ifadelerini kullandı.

Aslan, ayrıca Almanya'da yaşayan Türklere ülkede 2024'te yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasasından yararlanmaları çağrısında bulundu.

Toplantıda, dernek temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, AK Parti Berlin Temsilcisi Zühal Aksoy ve UID yöneticileri hazır bulundu.

Kaynak: AA

Hasan Aslan, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Almanlara Seçim Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:17 Merkez Bankası’ndan Kur Korumalı Mevduat işlemlerine düzenleme Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat işlemlerine düzenleme
22:37 CHP’li delegeden Özgür Özel’i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler
22:20 BM oturumuna damga vuran an Türkiye’nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
22:17 Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı
21:36 Zelenskiy Türkiye’ye geliyor Savaşın bitmesi için şartını açıkladı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı
09:47 İstanbul’da yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu İstanbul'da yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu
09:30 Okan Buruk’a maç sonu soğuk duş Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
09:18 Fatih Terim’e Suudi Arabistan’da bir darbe daha Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha
09:01 Survivor’da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi’nin boğazına yapıştı Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı
09:00 Mert Hakan’dan Galatasaray maçı oynanırken çok konuşulacak paylaşım Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken çok konuşulacak paylaşım
08:57 Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldürdü, savunması “pes“ dedirtti Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldürdü, savunması "pes" dedirtti
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 02:17:29. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Almanlara Seçim Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.