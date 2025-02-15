Türk Almanlara Seçim Çağrısı

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Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Türk kökenli Alman vatandaşlarına, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerde sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Aslan, Köln'deki UID Genel Merkezi'nde dernek temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Türk kökenli Alman vatandaşlarına ülkedeki erken seçimlerde sandığa gitmeleri çağrısı yapan Aslan, dernek temsilcilerinin gerek sosyal medya gerekse basın yoluyla üyelerini oy kullanmaya teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Aslan, seçimlere kısa süre kaldığını hatırlatarak, "Herkes kendi muhataplarına siyasal katılım konusunda çağrı yapmalı. Evlerde siyaseti konuşmamız lazım. Nasıl Türkiye seçimleri geldiğinde seçimlere yoğun katılım oluyorsa, burada da olmalı. Hem kendi geleceğimiz hem çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için bu çok önemli." diye konuştu.

Son dönemlerde aşırı sağcı partilerin oy oranlarındaki artışa dikkati çeken Aslan, "Aşırı sağcı partilere karşı bizleri temsil eden partilere destek verirsek, çifte vatandaşlık gibi lehimize olan hakların elimizden gitmemesi için onlar mücadele edecektir. Bunun da orta ve uzun vadede bize geri dönüşü olacak." ifadelerini kullandı.

Aslan, ayrıca Almanya'da yaşayan Türklere ülkede 2024'te yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasasından yararlanmaları çağrısında bulundu.

Toplantıda, dernek temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, AK Parti Berlin Temsilcisi Zühal Aksoy ve UID yöneticileri hazır bulundu.