Türk Bakanlar Şam'a Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile birlikte bugün (13 Mart) Suriye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" denildi.