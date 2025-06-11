Türk Diş Hekimi Chengdu\'da Eğitim Alıyor

CHENGDU, 11 Haziran (Xinhua) -- Türk diş hekimi Esra Yurtseven, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'ya yaptığı ilk ziyarette en yeni diş hekimliği teknolojilerinin yanı sıra Çin kültürüyle tanışma fırsatı buldu.

Yurtseven, pazartesi günü Sichuan Üniversitesi Batı Çin Stomatoloji Hastanesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası eğitim çalıştayının açılışında, "Diş hastalıklarıyla ilgili minimal invaziv olanlar başta olmak üzere ileri teşhis ve tedavi tekniklerini öğrenmeyi umuyorum" dedi.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gelişmekte olan ülkeler için düzenlenen teknik eğitim kurslarının üçüncüsü çerçevesinde başlatılan iki haftalık program, kariyoloji ve endodonti alanlarında minimal invaziv ve dijital tekniklere odaklanmak üzere Kuşak ve Yol boyunca uzanan 13 ülkeden uzman ve akademisyeni bir araya getirdi.

Türkiye'de bir diş ve sağlık kliniğinde çalışan Yurtseven, Çin'de özellikle minimal invaziv ağız tedavisinde kaydedilen hızlı gelişmelerden etkilendiğini ve verilen kursların kendi ülkesi gibi pek çok ülkenin ihtiyaçlarına son derece uygun olduğunu söyledi.

Yurtseven, yaygın ağız hastalıklarına uyarlanmış yeni teknolojiler üzerine eğitim vermesi, dijital araçları tatbiki öğretime entegre etmesi ve teorik dersleri uygulamalı klinik egzersizler ve vaka tartışmalarıyla harmanlaması nedeniyle kursun özellikle dikkatini çektiğini belirtiyor.

Yurtseven, "Kurslar zengin içeriğe sahip ve zorlayıcı. Bu fırsattan en iyi şekilde yararlanarak becerilerimi geliştirmek istiyorum" dedi.

Yeni Zelanda ve Singapur gibi ülkelerden uluslararası akademisyenlerin katılımıyla Batı Çin Stomatoloji Hastanesi'nden üst düzey uzmanlar tarafından düzenlenen çalıştay, ağız sağlığı alanında küresel etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Xinhua'ya konuşan Yurtseven, "Chengdu'ya ilk kez geliyorum ve Sichuan kültürünü deneyimleyeceğim için heyecanlıyım" dedi.

"Burada çok çeşitli bir yemek kültürü var. Türk yemeklerinden farklı olarak güveç çok baharatlı" diyen Yurtseven, Chengdu'daki Türk restoranlarını keşfetmekten de son derece memnun. Yurtseven, "Chengdu'da daha fazla insanın, büyüdüğüm ülke hakkında bilgi edinmesini ve karşılıklı etkileşimin güçlenmesini umuyorum" diye konuştu.

Diğer ülkelerden meslektaşlarıyla işbirliği yapmak istediğini de ifade eden Yurtseven, "Bu, bilgi paylaşmak, birbirimizi desteklemek ve diş hekimliği aracılığıyla uluslararası dostluklar kurmak için harika bir fırsat" dedi.