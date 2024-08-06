TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Toplu İş Sözleşmelerindeki Zam Talebini Dile Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Toplu İş Sözleşmelerindeki Zam Talebini Dile Getirdi

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerindeki yüzde 24,73'lük zammın diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması talep etti.

06.08.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerindeki yüzde 24,73'lük zammın diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması talep etti.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında Konfederasyon genel merkezinde toplandı.

Çalışma hayatındaki güncel konuların görüşüldüğü toplantının ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmelerinde yürürlük sürelerinin farklı aylarda başladığı ve enflasyondan kaynaklı 6 aylık ücret zamlarında farklılıkların ortaya çıktığı belirtilerek, bu durumun ücret dengesini ve iş barışını etkilediği vurgulandı.

Ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerindeki yüzde 24,73'lük zammın diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması için ek çerçeve anlaşma protokolü imzalanmasının istendiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut tarife ve artan oranlar çalışanları mağdur etmektedir. Vergi dilimleri başlangıcının düşük ve sonrasında tarife aralığının dar olması nedeniyle bu durum işçinin eline geçen net tutarın ve satın alma gücünün azalmasına, refahının düşmesine neden olmaktadır. Bu sistem adil değildir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Vergi sisteminin 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebimizdir. Bu talep Meclis'in öncelikli gündemi olmalıdır."

Bildiride, enflasyon rakamlarına göre oluşan zam oranları henüz ücretlere ve maaşlara yansımamışken elektrik ve doğal gaz fiyatına yüzde 38 zam yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Açıklanan enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki uçurumun bir an önce gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir. Bu kapsamda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları önümüzdeki hafta bölgelere giderek bölge ve illerde tüm şube başkanları ve il temsilcileri ile ortak toplantı yapacak olup belirlenecek eylem planı ve yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: AA

Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Toplu İş Sözleşmelerindeki Zam Talebini Dile Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:03:46. #1.13#
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Toplu İş Sözleşmelerindeki Zam Talebini Dile Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement