Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Temizlik İşçileriyle Yeni Yılı Karşıladı - Son Dakika
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Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Temizlik İşçileriyle Yeni Yılı Karşıladı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yıla Sakarya'da temizlik işçileriyle birlikte girdi ve işçilerin zorlu çalışma koşullarına vurgu yaptı. Atalay, işçilerle sohbet ederek yeni yılı kutladı ve onlara hediyeler takdim etti.

01.01.2025 01:15  Güncelleme: 01:17
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yıla temizlik işçileriyle girdi

SAKARYA - Yeni yıla Sakarya'da temizlik işçileriyle birlikte giren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Şuanda ülkede güvenlik görevlileri, asker-polis, belediye temizlik işçileri, karayolları, demiryolları ve iletişim işçileri görevde. Yaptığınız iş çok zor ve görevinizin önemini biliyorum" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay yeni yıla, Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gece mesaisinde çalışan işçilerle birlikte girdi. Atalay, ilk olarak üretim tesisini gezerek, bilgi aldı. Daha sonra toplanma alanına giden Atalay, işçilerle birlikte sohbet ettikten sonra yeni yılı kutladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun eşlik ettiği birliktelikte aperatif ikramlarda bulunuldu, işçilere hediyeler takdim edildi. İşçilerle yılbaşını kutlayan Atalay yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 15 senedir Türk-İş Başkanıyım ben. Her sene yılbaşı gecesinde bir iş yerini tercih edip oraya gidiyoruz. Türk-İş'in 1 milyon 400 bin üyesi var, en zor şartlarda çalışan madendeki arkadaşlarımız ile sizlersiniz. Karayollarındaki sistemde çok zor şartlarda çalışıyor tabi. Şuanda ülkede güvenlik görevlileri, asker-polis, belediye temizlik işçileri, karayolları, demiryolları ve iletişim işçileri görevde. Dünyanın her yerinde bedenen çalışan ile özellikle temizlik işlerinde çalışanlar gelişmiş ülkelerde gittikleri yerlerde onlara özel ayrı yer ayırırlar. Bunlar bizim temizliğimizi yapıyor, sabaha kadar çalışıyor ve bunlar her türlü ilgi alakayı hak ediyor diyorlar. Yaptığınız iş çok zor ve görevinizin önemini biliyorum. Sendikalarımızın hepsi önemli ama belediye, maden ve karayolları bir o kadar daha önemli. 2025 yılına girdik, üç ayların başlangıcını bu mübarek günlerinizi kutluyorum. Allah hepinize sağlıklı sıhhatli çalışmayı nasip etsin" dedi.

Kaynak: İHA

Sakarya, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Temizlik İşçileriyle Yeni Yılı Karşıladı - Son Dakika

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