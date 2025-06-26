Türk-İş Grev Uyarısı: Eylemler Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk-İş Grev Uyarısı: Eylemler Devam Edecek

26.06.2025 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk-İş Başkanı Atalay, işçi taleplerine yanıt verilmezse 15 Temmuz'da grev kararı alacaklarını açıkladı.

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Haftaya 3 tane daha eylem takvimimiz var. Onu uygulayacağız. Akabinde de Temmuz'un 15'ine kadar grev kararı almak durumundasınız. İşçilerin talebine kulak verin. Bu haklı talebe bir an evvel ülkeyi yönetenler, makul cevap vermezlerse ayın 15'inden sonra sendikalarımız grev kararı alacaklar, uygulayacaklar" dedi.

Ergün Atalay, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmeleriyle ilgili düzenlenen kitlesel basın açıklamasına katılmak için Diyarbakır'a geldi. DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen açıklamaya, Karayolu Bölge Müdürlüğü'ndeki Yol-İş Sendikası ve DSİ Bölge Müdürlüğü'ndeki TES-İŞ üyeleri ile Yol-İş Diyarbakır Şube Başkanı Bülent Yentürk ve TES-İŞ Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Kaçmaz katıldı.

'NE PARA KALDI NE PUL KALDI'

Burada konuşan Ergün Atalay, sorunlarını anlatmak için sahalarda olacaklarını belirterek, şunları söyledi: "600 bin işçinin kamu sözleşmesiyle ilgili işçilerin taleplerini sizlerle paylaşacağız. 6 ay süren bir süreç. Bu 6 ay süren bir süreçte, kısa bir zaman evvel hükümet, Kamu Koordinasyon Kurulumuza teklifini verdi. O verdikleri rakamın toplumun kabul edeceği doğru ve uygun bir rakam olmadığını ifade ettik. Geçen hafta çarşamba günü Maliye Bakanlığı'nın önünde Türkiye'deki bütün sendika başkanları, yöneticileri ile beraber, 6 bin arkadaşımızla beraber Anıtpark'ta toplandık. Sıkıntımızı, derdimizi kamuoyuyla paylaştık. Masa susarsa alan konuşur. Aynen bugün de o oluyor. Şu anda geldiğimiz nokta ortada. Sözleşmeden 6 ay sonra ne para kaldı ne pul kaldı. Şu anda kamuya KPSS ile giren arkadaşlarımız yüzde 25 fire veriyor, işe girmiyorlar. 40 senedir böyle bir şey hiç olmadı bu ülkede."

'GREV YAPALIM DİYE BİR SEVDAMIZ YOK'

Maaş olarak özel sektörün gerisinde kaldıklarını ifade eden Ergün Atalay, "Şu anda Diyarbakır'da, Taşova'da çalışan belediye işçisinin dahi altında ücret alınacak duruma geldik. Onun için bir an evvel ülkeyi yönetenler başta Maliye Bakanı, Çalışma Bakanı, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere kamu işçisinin bu haklı talebine kulak versinler. Eylem yapalım, miting yapalım, grev yapalım diye bir sevdamız yok. Ama gideceğimiz başka kapı yok. İşte bugün buradayız. Haftaya 3 tane daha eylem takvimimiz var. Onu uygulayacağız. Akabinde de Temmuz'un 15'ine kadar grev kararı almak durumundasınız. Diyarbakır'dan sesleniyorum. İşçilerin talebine kulak verin. Yarın öbür gün geç olur, kaçan trene binemezsiniz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Bu haklı talebe bir an evvel ülkeyi yönetenler, makul cevap vermezlerse ayın 15'inden sonra sendikalarımız grev kararı alacaklar, uygulayacaklar. Beklemeye tahammülümüz kalmadı. İşçinin talebini karşılayın ki bizi ülke gündeminden çıkartın. Huzurlu şekilde içimize dönelim, evimize dönelim" diye konuştu.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

15 Temmuz, Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk-İş Grev Uyarısı: Eylemler Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
Fenerbahçeli yıldıza hırsızlık şoku Evine aldığı kadından şikayetçi oldu Fenerbahçeli yıldıza hırsızlık şoku! Evine aldığı kadından şikayetçi oldu
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim 4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım 5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
Ekvador’da çete lideri Fito yakalandı Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü 18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü
Dev holdingde kriz Türkiye’nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
İstifa eden CHP’li başkan AK Parti’ye geçiyor iddiası İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası
Rakam bile belli oldu 25 yaşındaki yıldız Süper Lig’e geri dönüyor Rakam bile belli oldu! 25 yaşındaki yıldız Süper Lig'e geri dönüyor
Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama: CHP’nin DNA’sıyla oynanıyor Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor
İstanbul Valiliği’nden “gürültü“ uyarısı İdari para cezası geliyor İstanbul Valiliği'nden "gürültü" uyarısı! İdari para cezası geliyor

21:44
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
21:09
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
20:15
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
10:28
Anlaşma tamam gibi Ronaldo’ya Türk antrenör
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
10:23
Euroda 4 yıl sonra bir ilk Rekor üstüne rekor kırdı
Euroda 4 yıl sonra bir ilk! Rekor üstüne rekor kırdı
10:17
Parayı koyacak yer bulamayacak Okan Buruk’a dev sözleşme
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
10:10
İzmir’de orman yangını 2’nci günde kontrol altına alındı
İzmir'de orman yangını 2'nci günde kontrol altına alındı
10:01
Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
10:00
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak Termometrelerde sert düşüş
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş
09:55
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 22:35:44. #7.11#
SON DAKİKA: Türk-İş Grev Uyarısı: Eylemler Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.