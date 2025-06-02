TÜRK-İŞ: Hükümetten Ücret Teklifi Gelmedi - Son Dakika
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TÜRK-İŞ: Hükümetten Ücret Teklifi Gelmedi

02.06.2025 16:32
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, üç aydır hükümetten ücret teklifi beklediklerini belirtti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri resmen başladıktan bu yana üç ay geçtiğini, belirterek, "Ancak bugün itibarıyla hükümetten hala bir ücret teklifi gelmemiştir." dedi.

TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu üyeleri, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ve sendika üyelerinin katılımıyla TÜRK-İŞ binası önünde Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Üyeler adına açıklamayı gerçekleştiren TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, toplu iş sözleşmeleri sürecinde gelinen noktayı ve belirsizliği paylaşmak üzere toplandıklarını belirterek, 600 bine yakın kamu işçisinin alın terini, emeğini ve çocuklarının geçimini temsil ettiklerini söyledi.

Şubat ayında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak hükümete ilettikleri ortak teklifte, enflasyon karşısında ezilen ücretlerin insanca yaşam seviyesine çekilmesi, sosyal hakların güncellenmesi, kamu işçisinin refahının artırılması gibi makul, gerekçeli talepler sunduklarını aktaran Ağar, şöyle devam etti:

"Ancak gelin görün ki bugün 2 Haziran olduğu halde, aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hükümet cephesinden hala somut bir ücret teklifi gelmemiştir. Görüşmeler başlamış olsa da masada hala boş bir sayfa duruyor. Bu sessizlik sadece masadaki bizleri değil evinde, mutfağında tencereyi kaynatmaya çalışan yüz binlerce işçi kardeşimizi de tedirgin etmektedir. Buradan hükümete sesleniyoruz; kamu işçisinin alın terini görmezden gelemezsiniz. Üç ay boyunca susmak, bu emeği yok saymaktır. Bu masada işçinin sabrını sınayan bir anlayış değil, sosyal diyaloğa dayalı şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istiyoruz."

Ağar, bu konuda her zaman yapıcı olduklarını belirterek, "Ama bilinmelidir ki hakkımızı alana kadar da kararlı olacağız." ifadesini kullandı.

Toplu sözleşmesinin lütuf değil anayasal bir hak olduğunu dile getiren Ağar, "Bu hakkın gereği olan ücret teklifinizi bir an önce masaya koyun. Aksi halde işçi sınıfının sabrı taşar, bu sabır sokakta ses bulur. Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri resmen başladıktan bu yana üç ay geçti. Bizler bu sürece iyi niyetle, çözüm odaklı bir yaklaşımla, ortak akılla katkı verdik. Emekçinin alın terini, ailesinin geçimini, çocuklarının geleceğini düşünerek masaya oturduk. Ancak bugün itibarıyla hükümetten hala bir ücret teklifi gelmemiştir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ: Hükümetten Ücret Teklifi Gelmedi - Son Dakika

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