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TÜRK-İŞ'ten Grev Kararı

TÜRK-İŞ\'ten Grev Kararı
28.07.2025 18:59
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Ergün Atalay, 600 bin kamu işçisi için grev kararı aldıklarını açıkladı.

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözlemleri Çerçeve Protokolü ile ilgili görüşmelerde gelinen aşamada grev kararı aldıklarını açıkladı.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, 600 bin kamun işçisine yönelik Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin toplandı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 22 Temmuz'da yaptıkları toplantıda imza aşamasına geldiklerini belirtti. Atalay, en son Bakan Vedat Işıkhan'ın 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 24 zam teklif ettiklerini duyurduğunu hatırlatarak, "Şimdi bundan sonra arada bir sessizlik oldu. Kamuoyunda resmi bir teklif yok" dedi.

Grev kararı aldıklarını belirten Atalay, "Cuma günü grev kararını uygulayacağız. Eti Maden'de görev yapan 2 bin 600'e yakın kişinin 500'ü grev kapsamı dışında, 2 bin 100'ü ise grev kapsamı içerisinde cuma günü uygulamaya geçecekler. Gün bitti ki, burası Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesi. Cumartesi günü de Zonguldak Maden-İş Sendikamız, madenciler, MTA dahil, o da grevi uygulamak durumunda. Demir-Yol-İş grev ilanını astı. Bugün Yol-İş Türkiye'nin 486 iş yerinde grev ilanını astı. Yarın da enerji ve Devlet Su İşleri açıklıyor. 8 Ağustos'ta da gençlik spor, maliye, üniversiteler açıklıyor. Arkadan da 10 gün içinde bütün sendikalarımız grev ilanlarını asıp uygulamak durumunda. Grev kapsamı dışında olan arkadaşlarımız var. HAK-İŞ'te de var. Yüksek Hakem Kurulu'na gidenler var. TÜRK-İŞ'te de var Yüksek Hakem Kurulu'na gidenler. Bugüne kadar aradan 210 gün geçti. Milletin dayanma gücü kalmadı. Tam bir senedir, geçen temmuz ayının 9'undan beri vergiyle ilgili, sözleşmeyle ilgili zordayız, geçinemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SESİMİZİ DUYMUYORLAR'

Atalay, greve girecek işçilerle birlikte basın açıklaması yapacaklarını ifade ederek, "Kamuoyunun önünde, Türkiye'nin değişik bölgelerinde mitinglerle, eylemlerle, gece iş yerindeki eylemler, işe gelmemek dahil noksansız hepsini yaptık. Ben evvela işçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz grevi sendika olarak hiç amaç görmedik, araç gördük. Burada işçilerin haklarının alınması için masa başında bu işi çözelim istedik; ama maalesef Sayın Bakanın resmi açıklaması olmasına rağmen bize bugüne kadar müspet bir cevap gelmedi. 3 gün sonra da uygulamaya geçiyoruz. Çarşamba günü bu salonda greve çıkacak işçilerle beraber basın açıklaması yapacağız. A'dan Z'ye ne oldu ne bitti, belge ile yazıyla hepsini kamuoyuna duyuracağız. Biz bu ülkede sıkıntının hat safhada olduğu bir ortamda, yalnız olduğu bir ortamda sesimizi duyurmayla ilgili aylardır kapı kapı dolaştık, dilimizin döndüğünü anlattık. Şu anda sesimizi duymuyorlar, görmüyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ'ten Grev Kararı - Son Dakika

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