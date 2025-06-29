Türk Öğrenciler Global Olimpiyatlarda Başarı Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Öğrenciler Global Olimpiyatlarda Başarı Elde Etti

Türk Öğrenciler Global Olimpiyatlarda Başarı Elde Etti
29.06.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki Küresel Usta Beyinler Olimpiyatları'nda 3 Türk öğrenci matematik, inovasyon ve bilimde ödül kazandı.

ABD'de ortaokul ve lise öğrencileri seviyesinde yapılan "Küresel Usta Beyinler Olimpiyatları"nda (Global MasterMinds Olympiad) ülkede yaşayan 3 Türk öğrenci matematik, araştırma, bilim ve inovasyon dallarında dereceye girdi.

New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde gerçekleştirilen ödül töreni sonrası 3 Türk öğrenci AA'ya konuştu.

Connecticut eyaleti North Haven'dan yarışmaya katılan lise 1. sınıf öğrencisi Selim Yavuz, uluslararası düzeyde 700'den fazla öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda hem matematik hem de "Ekran bağımlılığın çocukların sağlığı üzerine etkisi" konulu çalışması ile araştırma alanlarında iki ayrı birincilik ödülü kazandı.

Yavuz, 6 ay boyunca yarışmaya hazırlandığını belirterek, "Bugün yoğun ve azimli çalışmalarımın karşılığını aldım, çok mutluyum." dedi ve duygularını dile getirdi.

Aynı eyalette yaşayan Batuhan Alp Karaalp de posta kutularında biriken mikrop ve bakterilerin yayılmasını önlemek için güneş enerjisiyle çalışan UV ışınlı dezenfekte buluşuyla olimpiyatlarda inovasyon alanında ikinci seçildi.

15 yaşındaki Karaalp, dereceye girdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu projeyi daha da geliştirip, ileride iş bile kurmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Connecticut'tan olimpiyatlara katılan lise son sınıf öğrencisi Hamit Akça da bilim dalında geliştirdiği yaylı ve paraşütlü roket çalışmasıyla üçüncülüğe layık görüldü.

Akça, 6 ay boyunca yaptığı araştırma ve ev yapımı prototip roketler üzerindeki denemeler sonucu roket sistemlerinde geri dönüşüm ve tasarruf sağlama amaçlı yaylı roket paraşüt fırlatma yöntemi geliştirdiğini söyledi.

Mevcut roket sistemlerinde karbondioksit ve patlama sistemi kullanıldığına dikkati çeken Akça, "Bu sistemde her fırlatış için ayrı harcama gerekiyor, benim geliştirdiğim yaylı sistemde roketi geri dönüşümlü kullanıp para tasarruf edilebiliyor." dedi.

Öğrencileri yarışmaya hazırlayan Southern Connecticut Üniversitesi'nde akademisyen Prof. Dr. Olcay Yavuz da kazanılan ödüllerin diğer gençlere "ilham olmasını" dileyerek, "Buradaki Türk gençlerinde 'Ben yapamam' diye bir çekingenlik var, ama bugün ödül alan gençler, burada dili, kültürü en güzel şekilde öğrenip ülkemizi bayrağımızı her yerde temsil edebileceklerini gösterdiler." şeklinde konuştu.

"Küresel Usta Beyinler Olimpiyatı" internet sitesinde, "Yenilik Yoluyla Eğitimde Devrim Yaratmak" sloganıyla düzenlenen yarışmaların, her öğrencinin potansiyelini açığa çıkarmayı; uygulamalı öğrenme ve problem çözme becerilerini geliştirerek öğrenciler arasında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kavramlarının kapsamlı şekilde anlaşılmasını sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.

Uluslararası yüzlerce öğrenci kodlama, araştırma, inovasyon, yeşil sürdürülebilirlik, matematik ve girişimcilik alanlarında yarışıyor.

Kaynak: AA

Selim Yavuz, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Öğrenciler Global Olimpiyatlarda Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

11:32
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
10:51
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
10:44
Ukrayna’ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:20
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı
İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
09:35
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 12:21:32. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Öğrenciler Global Olimpiyatlarda Başarı Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.