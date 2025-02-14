Türk ve Tunuslu İş Adamları Tekstil Sektöründe Bir Araya Geldi

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Türk ve Tunuslu işadamları, başkent Tunus'un 150 kilometre güneyinde yer alan sahil kenti Monastir'in sanayi bölgesinde tekstil sektöründe iş birliği ve ortaklığın geliştirilmesi amacıyla bir araya geldi.

Tunus- Afrika İş Konseyi'nin Sahel bölgesindeki (doğu) ofisinin genel sekreteri İskender el- Hac Mebruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Monastir'in sanayi bölgesinde düzenlenen toplantının, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) bünyesinde tekstil sektöründe çalışan Tunuslu ve Türk şirketlerini bir araya getirdiğini söyledi.

Toplantıya, Tunus tarafıyla yeni ortaklık arayışında olan tekstil sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, tedarikçiler, iş insanları ve şirketlerden oluşan 20 Türk kuruluşunun katıldığını belirten Mebruk, "Bugün bu toplantıda yeni olan, sadece ticari değil, endüstriyel ortaklıklara da odaklanılmasıdır. Türkler, tekstil sektöründe Tunuslu firmalarla yeni sanayi yatırımları kurma arayışındadır." dedi.

Mebruk, "Bu toplantıya katılan Tunuslu kurumlar var. Afrika pazarına girmek için Türk muadilleriyle ortaklıklar kurmak mümkün. Tunus-Afrika İş Konseyi'nin üzerinde çalıştığı şey bu." sözlerine yer vererek, Konseyin bir yandan Afrikalı yatırımcılar ile diğer yandan Türklerin yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerindeki diğer ortaklar arasında bir bağlantı olmayı amaçladığını açıkladı.

Her yıl mayıs ayında, yeni ortaklıklar oluşturmak amacıyla Afrika ve Avrupalı ??iş adamlarını bir araya getiren bir ticaret forumu düzenlediklerini aktaran Mebruk, "Türkiye küresel ekonominin bir parçası, öyleyse neden bu ticari ve endüstriyel iş birliğini geliştirmeyelim? Türk kardeşlerimizin Tunus ziyaretini ve bu toplantıya katılımlarını çok önemsiyoruz." dedi.

Tunus-Afrika İş Konseyi'nin rolüne ilişkin de Mebruk, 10 yıl önce kurulan örgütün "Afrika pazarlarına 40 gezi düzenlediğini, bunun sonucunda birçok ortaklıkla Tunus'un Afrika kıtasına ihracatının önünü açtığını" kaydetti.