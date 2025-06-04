Turkish Cargo, Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı Seçildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo markası Turkish Cargo, Air Cargo Week dergisi tarafından düzenlenen "World Air Cargo Awards" kapsamında, "Yılın Küresel Hava Kargo Taşıyıcısı" (Cargo Airline of the Year-Global) ödülüne layık görüldü.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dün Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen törende verilen ödül, Turkish Cargo'nun operasyonel verimlilik, müşteri memnuniyeti, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler, küresel erişim ağı ve emniyet standartlarına bağlılık gibi kritik başlıklardaki üstün performansının uluslararası düzeyde tescillendiğini gösteriyor.

Sektör profesyonellerinin oyları ve bağımsız jürinin değerlendirmesiyle belirlenen ödül, şirketin küresel ölçekteki başarılı performansının altını çiziyor.

Turkish Cargo, ileri teknolojiyle donatılmış operasyon merkezi SMARTIST, güçlü filosu ve dijital altyapısı ile lojistik sektörünün dönüşümünde öncü rol üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY'nin Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, World Air Cargo Awards gibi itibarlı bir platformda ödül almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türk, "Bu ödül, yalnızca operasyonel gücümüzün değil, teknolojiyle desteklenen altyapımızın, insan odaklı kültürümüzün ve sürdürülebilir hizmet anlayışımızın da takdir edildiğinin göstergesidir. Aynı hedefe odaklanmış, yüksek sorumluluk bilinciyle hareket eden ve her koşulda birlikte değer üreten bir ekibin başarısıdır. Bize güvenen müşterilerimize, bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizi bu ödüle layık gören sektör paydaşlarına gönülden teşekkür ederim. Türk Hava Yolları olarak, 2033 vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken, hava kargo endüstrisinin gelişimine katkı sağlamaya da kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.