Türkistan'da Seçim İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Türkistan'da Seçim İşbirliği Toplantısı

TDT Merkezi Seçim Komisyonları Danışma Platformu'nin 1. toplantısı Kazakistan'da yapıldı.

14.05.2025 13:55
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Merkezi Seçim Komisyonları Danışma Platformu 1. Toplantısı, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapıldı.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'den Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Tınçtık Şaynazarov, Özbekistan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er katıldı.

Toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı Merkezi Seçim Kurulları Danışma Platformu kurulmasına ilişkin tüzük imzalandı.

YSK Başkanı Yener, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk dünyasının gönül coğrafyasında önemli bir yere sahip olan Türkistan şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yener, danışma platformunun kurulması vesilesiyle burada toplandıklarını ve böylece sadece bir imza törenine değil, aynı zamanda Türk dünyasının ortak geleceği adına atılmış güçlü ve anlamlı bir adıma tanıklık ettiklerine dikkati çekti.

??????Türkistan'ın Hoca Ahmet Yesevi'nin ilim ve irfanıyla yoğrulmuş mirasıyla asırlardır Türk-İslam dünyasına yol göstermeye devam ettiğini aktaran Yener, "Böylesine köklü bir geçmişe sahip olan bu şehirde, demokrasinin temelini oluşturan seçim süreçlerine dair işbirliğimizi kurumsallaştırmak, son derece anlamlı ve semboliktir." dedi.

Yener, danışma platformuyla TDT üyesi ülkelerin seçim süreçlerinin güvenilirliğini ve şeffaflığını artırmayı, bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmeyi, karşılıklı danışma ve dayanışmayı kurumsal hale getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Demokratik sistemlerin olmazsa olmazı olan seçimlerin, halk iradesini doğru ve adil biçimde yansıtmasının ancak güçlü kurumlar ve etkili işbirlikleriyle mümkün olduğunu vurgulayan Yener, "Bu platformun kurulmasıyla birlikte seçim teknolojileri, denetim mekanizmaları ve eğitim gibi pek çok alanda ortak çalışmalar yürütmeyi, birbirimizden öğrenmeyi ve birlikte gelişmeyi mümkün kılacağız." diye konuştu.

Yener, Yüksek Seçim Kurulunun 75 yılı aşkın bir süredir yürüttüğü seçim süreçlerinden edindiği bilgi ve deneyimi kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Gerek teknik altyapımız, gerekse seçimlerin yönetimi konusundaki birikimimizle bu platformun etkin işlemesine katkı sunmayı bir görev addediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı işbirliğinin kurulmasına öncülük edenlere tek tek teşekkür eden Yener, "Türkistan'da atılan bu adımın, Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasına yeni bir soluk getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kazakistan, Türkistan, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkistan'da Seçim İşbirliği Toplantısı - Son Dakika

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