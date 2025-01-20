Turunç Masa Projesi 2024'te Rekor Başvuru Aldı - Son Dakika
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Turunç Masa Projesi 2024'te Rekor Başvuru Aldı

Turunç Masa Projesi 2024\'te Rekor Başvuru Aldı

Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler, iletişim ve yönetişim projesi olan Turunç Masa, 2024 yılında 178 bin 237 başvuru alarak yüzde 93,9'luk memnuniyet oranına ulaştı.

20.01.2025 11:53  Güncelleme: 12:04
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler, iletişim ve yönetişim projesi olan Turunç Masa, 2024 yılında 178 bin 237 başvuru alarak yüzde 93,9'luk memnuniyet oranına ulaştı ve son 10 yılın en yüksek seviyesini yakaladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Turunç Masa, halkın iradesine, beklentilerine ve taleplerine göre belediyeyi şekillendirmektedir. Türkiye genelinde örnek alınan bir mekanizma oluşturduk" dedi.

Turunç Masa Çağrı Merkezi, 2024'te 145 bin 274 başvuru kaydı oluşturdu. Turunç Masa başvurularının yüzde 81.5'i çağrı merkezinde oluşturulurken başvuruların yüzde 12.2'si CİMER, web, dilekçe, sosyal medya kanallarından yüzde 6.1'i ise belediye fuayesinde bulunan başvuru masasından alındı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kasım 2014'te hizmete aldığı Turunç Masa, 10'uncu yılını kutladığı 2024'te ilçede en yüksek memnuniyet oranına ulaştı. Geçen yıl 178 bin 237 başvuru alınırken Turunç Masa Koordinasyon Merkezi üzerinden yapılan görüşmeler sonucunda, memnuniyet oranı yüzde 93.9 oldu. Turunç Masa, 2005'te yüzde 88.1, 2016'da yüzde 89.6, 2017'de yüzde 90.1 memnuniyet oranına ulaşmıştı. 2018 – 2021 yılları arasında yüzde 85.5'lik memnuniyet ortalaması sağlanırken, 2022 ve 2023 yıllarında ise bu oran yüzde 89.3'e yükseldi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa'nın Muratpaşa Belediyesi'nin sorumlu ve hesap verebilir yönetim anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi. Uysal, "Turunç Masa, halkın iradesine, beklentilerine ve taleplerine göre belediyeyi şekillendirmektedir. Türkiye genelinde örnek alınan bir mekanizma oluşturduk" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Halkla İlişkiler, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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