Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor - Son Dakika
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Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

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TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında zincirleme şekilde "Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan dava açıldı. İddianamede TÜSİAD başkanlarına 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

07.03.2025 14:10
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan TURAN ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ARAS hakkında 13 Şubat 2025 Tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yaptıkları konuşma sırasında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle, 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından dolayı resen soruşturma başlatmıştı. Turan ve Aras hakkında 'Zincirleme şekilde Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' Suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianame iki ismin 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras bu suçlamalarla savcıya ifade vermişti.

İki TÜSİAD yöneticisi çıkarıldıkları mahkemede, yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, TÜSİAD'ın 13 Şubat'ta yapılan genel kurulundaki konuşmalardan sonra başlatıldı.

Toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti. Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalarla ilgili olarak, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor" diye konuşmuştu.

TÜSİAD Başkanı Turan, genel kuruldaki konuşmasında, "Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kararının ardından TÜSİAD'dan yapılan ikinci açıklamada, "Doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz, bu ülkeye karşı sorumluluğumuz." ifadesi kullanılmıştı.

BAŞSAVCILIK: YÖNLENDİRME İÇERİKLİ İFADELER KULLANILDI

Başsavcılık, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın konuşmasında, bazı soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı, bu ifadelerin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu belirtti.

İfade sonrası savcılık iki ismi de yurtdışı çıkış yasağı talebi ile hakimliğe sevk etti.

TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Orhan Turan, ifadesinde makine mühendisi olduğunu belirtmişti. Aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu beyan eden Turan, yalıtım sektöründe şirketi olduğunu, yurt dışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini, mart ve nisanda yurt dışına seyahat edeceğini ifade etmişti.

Turan, "Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim." demişti.

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

Mehmet Ömer Arif Aras, Orhan Turhan, Mehmet Ömer, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ahmet Çak:
    bu tüsiat,ı artık milletin eline verin verinki iliklerini kurutsunlar 39 132 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    var ol devletim 47 97 Yanıtla
  • Turk Türük:
    TÜSİAD (MASON LOCASI) 43 68 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    kulpuna vurun onların devleti kendilerinin sanıyorlar 28 54 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Dava açmak önemli değil cezasını verebilecek misiniz önemli olan bu. 19 38 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Vaybe nereden nereye TÜSİADA'a muhalefet olsun diye diye kurulan MÜSİAD fetö konferanslarında onları ayakta alkış tufanına tutuyordu.tüsiadın söylediği gerçekler yüzünden hakkında dava çılırken ayakta alkışlayan müsiad üyelerine dava açtınızm 39 10 Yanıtla
  • musti4141:
    başkan gerekeni yapsın bırakmasın nedir bu ya kendini ne zannediyorlar memleke ne faydasi var bunların. 8 31 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    kendileri eleştiriye açık ta sanki. bu ülkede gucluyu kimse eleştiremez. bu her yerde böyle. en demokratim diyenimiz bile eleştiriye kapali. bırakın maval okumayi 11 15 Yanıtla
  • Balalayka Trampet:
    Bu hükümet pkklılarla pazarlık yapsın, her konusanı içeri atsın 12 1 Yanıtla
  • Kerem Oğuz:
    Tusiad a bağlı tüm işadamların hesaplarına el konulması lazım derhal 0 10 Yanıtla
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