Tutuklanan Gazeteciler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Tutuklanan Gazeteciler Serbest Bırakıldı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tutuklanan gazeteciler, yapılan itiraz sonrasında serbest bırakıldı. Gazeteciler, yargılanmalarının yanlış olduğunu ve gelecekte benzer durumların yaşanmamasını umduklarını belirtti.

27.03.2025 14:45  Güncelleme: 14:50
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(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasınan ardından başlayan protesto gösterilerini takip ederken tutuklanan gazeteciler serbest bırakıldı. Gazeteci Ali Onur Tosun "Umarım bu kararları verenler ne yaptıklarının farkındalardır, umarım hatalarının farkındalardır, umarım böyle şeyleri tekrar yaşamayız. Umarım emsal olur ve bir daha gazeteciler, gazetecilik yaptıkları için yargılanmazlar veya gazeteciler gazetecilikleri gizlenerek yargılanmazlar ve tutuklanmazlar" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemleri takip eden gazeteciler, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklanmıştı.

Yapılan itirazın ardından foto muhabirleri Kurtuluş Arı, Hayri Tunç, Gökhan Kam, Bülent Kılıç ile AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül, Now TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci Zeynep Kuray'ın tahliye edilmelerine karar verildi.

"İçerde protestolara katılan insanlar kaldı, bu ülkenin öğrencileri, işçileri..."

Silivri Cezaevi'nden serbest bırakılan gazeteciler açıklama yaptı. "Bizi en çok yaralayan açıkçası gazeteci olduğumu herkesin bildiği halde makinalarımı görünmeyecek şekilde gösterip beni eyleme gitmekten tutuklamaları" diyen Bülent Kılıç, şunları söyledi:

"Herhalde böyle bir komedi yoktur dünyada, böyle bir şey yoktur diye düşünüyorum. İçerde cezaevi kimlik kartım bile çıkmıştı. Kimlik kartıma bakım espri yapıyordum arkadaşlara hala daha bir algı problemi yaşıyordum ne alakası var diye. Asayiş polisleriydi, gayet iyi davrandılar. Giderken de 'Bülent bence bir sorun çıkmaz 2 saate bırakırlar' dediler. Ne iki saati 4 gündür ancak çıktık. Şunu da eklemek isterim içerde gerçekten protestolara katılan insanlar kaldı, bu ülkenin öğrencileri, işçileri. Umarım onlar da kısa sürede çıkar. Umarım bize gösterilen iyi koşullar onlar için de devam eder."

"Gazetecilik yapmak için oradaydık"

"Evden alındığımızdan koğuşa kadar 'sizin bir şeyiniz yok serbest bırakılacaksınız' dendi. Bize gerçekten çok iyi davrandılar" diyen Gökhan Kam, "Bizim bir suçumuz yok, gazetecilik yapmak için oradaydık. İşimiz gereği oradaydık. Bunu anlattık, söyledik. Kanıtlamak için de elimizden gelen herşeyi gösterdik ama ne hikmetse bir anda karar değişti ve hepimiz tutuklandık. Zaten ilk gazeteci arkadaşımız tutuklanınca 'hepimizi yani tüm gazetecileri tutuklayacaklar' dedik. Bizim burada hiç olmamamız lazımdı zaten hiç buraya gelmememiz lazımdı" diye konuştu.

"Herkesin gazeteci olduğumu bildiği bir yerde gözaltına alınıp tutuklanacağımı hiç beklemezdim"

Güazeteci Ali Onur Tosun da şunları söyledi:

"Bir gazeteci olarak bir gün illa ki evimin basılacağını biliyordum ama gazeteciliğimin gizlenerek eyleme katıldığım gerekçesiyle herkesin gazeteci olduğumu bildiği bir yerde gözaltına alınıp tutuklanacağımı hiç beklemezdim. Adli kontrole biz tepki gösterirken adli kontrol kaldırıldı, tutuklanma talep edildi ve tutuklandık. Metris Cezaevi'ne gittik, Silivri Cezaevi'ne gittik. Biz karakoldan salınmayı beklerken dört gün sonunda Silivri'den salınmış olduk. Umarım bu kararları verenler ne yaptıklarının farkındalardır, umarım hatalarının farkındalardır, umarım böyle şeyleri tekrar yaşamayız. Umarım emsal olur ve bir daha gazeteciler, gazetecilik yaptıkları için yargılanmazlar veya gazeteciler gazetecilikleri gizlenerek yargılanmazlar ve tutuklanmazlar."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklanan Gazeteciler Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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