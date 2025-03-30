Tutuklu Belediye Başkanı Çalık'tan Bayram Mesajı - Son Dakika
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Tutuklu Belediye Başkanı Çalık'tan Bayram Mesajı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Silivri Cezaevi'nden bayram mesajı gönderdi. Çalık, dostluk, sevgi ve dayanışmanın önemine vurgu yaparken, cezaevindeki sürecin nihayetinde iyi günler geçireceklerine inandığını belirtti.

30.03.2025 13:02  Güncelleme: 13:51
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(İSTANBUL) - Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Silivri Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla bir bayram mesajı iletti. Çalık mesajında, "Bu bayramı birbirimizden uzak geçirsek de ben sizin güzel dileklerinizi hep yüreğimde hissediyorum. Dışarıda hak, hukuk, adalet mücadelesi veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu günler inşallah geçecek" ifadelerine yer verdi.

Bayram öncesi son iş gününde belediye çalışanları ile bir araya gelen Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, "Silivri'den sizlere Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın selamını getirdim. Kendisi tüm çalışma arkadaşlarımızın bayramını kutluyor, çocukların gözlerinden öpüyor, büyüklere selamlarını iletiyor. Buruk bir bayram geçireceğiz bu bayram. Ancak bu süreci hep birlikte inşallah daha güçlü şekilde atlatacağız. Daha çok çalışarak başkanımıza emanetini teslim edeceğiz. Önümüzdeki bayrama kadar başkanımızın aramızda olacağına inancım tam. Tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizi sevgi kurtaracak, iyilik kurtaracak, dayanışma kurtaracak"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan ardından tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla ilettiği mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili ailem, birbirinden kıymetli komşularım, yol arkadaşlarım, dostlarım; bayram sevgidir, dostluktur, kavuşmaktır. Kırgınlıkların, dargınlıkların son bulmasıdır. Birbirinizi sevin, kırgınlıklarınızı ortadan kaldırın. Hem insanın ömrüne kaç bayram sığacağı belli mi olur? Sevin, değer verin, sevdiğiniz her şeye gözünüz gibi bakın. Bizi sevgi kurtaracak, iyilik kurtaracak, dayanışma kurtaracak. Bu bayramı birbirimizden uzak geçirsek de ben sizin güzel dileklerinizi hep yüreğimde hissediyorum. Dışarıda hak, hukuk, adalet mücadelesi veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu günler inşallah geçecek. Beylikdüzü'ne, İstanbul'a ve ülkemizin güzel insanlarına güzel bir bayram diliyorum. Bu ayrılık bir gün son bulacak. O güzel bayramlarda yine yan yana olacağız. Sizi çok seviyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tutuklu Belediye Başkanı Çalık'tan Bayram Mesajı - Son Dakika

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