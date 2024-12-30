Tütün Üretim Ücretleri Belirlendi

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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, 2025 yılı için uygulanacak belge ve vize bedellerini belirleyen tebliği Resmi Gazete Mükerrer 2 sayısında yayımladı.

Resmi Gazete Mükerrer 2 sayısında Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Tebliğ'i yayımlandı. Yapılan düzenlemeye göre, tütün üretimi ve ticareti ile ilgili belge ve vize ücretleri şu şekilde:

Tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi bedeli 500 bin 862 TL, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi bedeli 1 milyon bin 725 TL oldu.

Tütün ticareti yetki belgesi bedeli 500 bin 862 TL olurken tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri bedeli ise yıllık 50 bin 83 TL'ye çıktı.