Tuzla'da çıkan yangın çevredeki 3 yapıya da sıçradı

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Tuzla'da binanın çatısında çıkan ve etrafındaki 3 yapıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayla Mahallesi Öztunç Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle yan bina ile Aybike Sokak'taki iki binanın çatılarına sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye Tuzla ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binaların çatılarında hasar oluştu.