Üç Aylar Başlıyor

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Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan mübarek üç aylar yarın başlıyor, özel kandil geceleri ile dolu.

31.12.2024 11:17
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Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, yarın başlıyor.

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı recep ayından bir gün sonra 2 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 26 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

"Üç ayların başında olan recep ve şaban bizi ramazana hazırlıyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, AA muhabirine, beş kandil gecesinin dördünün üç aylar içinde olduğunu söyledi.

Hz. Muhammed'in üç aylara dikkati çekerek, "Allah'ım recep ve şaban aylarını bizim için bereketli kıl ve bizi ramazana eriştir" duasını yaptığını aktaran Kapukaya, Müslümanların üç ayları bereketli geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Üç aylarda oruç tutmak ve nafile namazları artırmak gerektiğini belirten Kapukaya, "Mübarek üç aylar kulluğumuz gözden geçirmemiz için fırsat günleri ve geceleridir." dedi.

Dünya hayatı içerisindeki maddi ve manevi tehlikeler nedeniyle özellikle üç aylarda Allah'a sığınmak gerektiğini anlatan Kapukaya, "Üç ayların başında olan recep ve şaban ayları adeta bizi ramazana hazırlıyor. Ramazan ayların sultanıdır. Ramazanın içinde en mübarek gece olan Kadir Gecesi vardır. Kulun Allah'a en yakın olduğu aydır ramazan. Tövbe ve istiğfarın yapıldığı, duaların kabul edildiği bir aydır." değerlendirmesinde bulundu.

Kapukaya, üç aylarda Kur'an-ı Kerim'i anlama ve yaşamaya daha fazla özen göstermek gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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