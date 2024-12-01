Uçakta Doğup Kabin Memuru Olmanın Hikayesi

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Türk Hava Yollarının (THY) seferinde dünyaya geldikten yıllar sonra kabin memuru olan Erkan Geldi ile onun doğumunu yaptıran emekli kabin amirinin ilginç hayat hikayesinin anlatıldığı "İz Bırakanlar" adlı film sosyal medyadan paylaşıldı.

THY'den emekli olan kabin amiri Sevinç Aykutluğ'un 1990 yılında icra edilen İzmir- Frankfurt seferinde doğumunu yaptırdığı bebeğin hikayesi filmde anlatıldı.

Filmde, 120 yolcuyla başlayan seferin 121 yolcuyla bittiğini ifade eden Aykutluğ, uçakta doğumda yaşanılanları anlattı.

Aykutluğ, uçakta kabin amiri olarak çalışırken doğumunu yaptırdığı bebeğin yıllar sonra karşısına kabin memuru olarak çıktığında çok şaşırdığını dile getirdi.

Uçakta doğumuna yardım ettiği Erkan Geldi'nin şirkette kendisiyle aynı mesleği yapmasından gurur duyduğunu belirten Aykutluğ, "Gökyüzünde ilk nefesini alan birinin bu mesleği seçmesi bizim için gurur verici. Yeryüzünde kabin memuruyuz, uçuşta her şey." dedi.

"THY'de hayatımı kurdum"

Uçakta doğup gökyüzünde çalışmaya devam eden Geldi ise THY'nin internet sitesine bilet almak için girdiğinde kabin memuru ilanını görüp başvurmasının ardından mesleğe kabul edildiğini söyledi.

Geldi, şirkette çalışmaya başladıktan sonra kendisi gibi kabin memuru eşiyle tanışıp evlendiklerini aktararak, "Havacılık benim ruhuma işlemiş. THY'de hayatımı kurdum." diye konuştu.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören film Erkan Geldi'nin "Benim gibi uçakta doğanlara 'dünya vatandaşı' derler. Tabii ki öyle bir şey yok." sözleriyle sona eriyor.