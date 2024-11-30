Üçoluk Göleti Buzla Kaplandı

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi, kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

İlçede 1600 rakımda bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi, bölgede etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi sonucu dondu.

Yüzeyi buz tutan gölet ve çevresindeki karla kaplı araziler, güzel görüntü oluşturdu.