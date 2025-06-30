Ücretsiz Sızma Testi Eğitimi

Kamu Siber Güvenlik Derneği, ücretsiz "Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi" düzenleyecek.

Derneğin hayata geçirdiği Siber Güvenlik Eğitim Serisi'nin ikinci etkinliği "Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi", 8-9 Temmuz'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Bu ücretsiz eğitimde katılımcılar, Eyüp Çelik, Serhat Yapıcı, Ramin Karimkhani, Uygar Köroğlu ve Barış Baydur'dan penetrasyon testleri konusunda uygulamalı bilgi ve deneyim kazanma fırsatı elde edecek.

Kontenjanın sınırlı olduğu eğitimde başvurular, öncelik sırasına göre değerlendirilecek. Eğitim programı ve eğitmen bilgileri, derneğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından katılımcılara duyurulacak.

Siber tehditler, bireylerden kurumlara kadar herkes için ciddi risk oluşturuyor. Penetrasyon testleri, sistemlerin güvenlik açıklarını tespit ederek bu tehditlere karşı savunma geliştirilmesinde kritik rol oynuyor.

Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi, katılımcılara hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandırarak siber güvenlik alanında yetkin ve donanımlı uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu eğitim, dijital dünyada güvenliği artırmak ve siber suçlarla mücadelede proaktif yaklaşım benimsemek isteyenler için benzersiz fırsat sunuyor.

"En kritik alanlardan biri haline geldi"

Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Dr. Nurullah Celal Uslu, "Ukrayna- Rusya ve İran- İsrail çatışmaları da göstermiştir ki artık savaşlar sadece silahlar ile değil kritik altyapıları yöneten bilişim sistemlerine siber saldırılarla da yapılmaktadır. Bu konudaki uzman eksikliğini azaltmak için siber güvenlik ekosistemi içerisindeki birçok paydaşımız çalışmalar içerisindedir. Biz de bu eğitimlerle ekosisteme katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Siber güvenliğin modern dünyanın en kritik alanlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Uslu, şöyle konuştu:

"Bu alanda farkındalık oluşturmak çok değerli. Bu nedenle Siber Güvenlik Eğitim Serisi'ni başlattık. İlk eğitimimiz 'Siber Güvenliğin Temelleri' başlığı altında gerçekleştirildi. İkinci eğitimin konusu ise 'Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi' olarak belirlendi.

Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi ile katılımcılarımıza gerçek dünya senaryolarında siber tehditlerle mücadele etme becerisi kazandırıyoruz. Amacımız, güvenli bir dijital gelecek için yetkin ve farkındalığı yüksek uzmanlar yetiştirmek. Bu eğitim, siber güvenlik kariyerine adım atmak isteyen herkes için önemli bir basamak olacak."