Ücretsiz TYT ve AYT Deneme Sınavları 22-23 Mart'ta

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrenciler için gerçekleştirilen ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavlarının üçüncüsü, 22 ve 23 Mart günlerinde yapılacak.

Merkezefendi Belediyesi eğitime olan desteklerini sürdürüyor. Belediye tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları düzenleniyor. Haziran ayına kadar her ay düzenli bir şekilde yapılacak sınavların üçüncüsü 22 Mart Cumartesi günü ve 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Her iki sınav da saat 10.00'da, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda yapılacak.

Kontenjanla sınırlı olan ücretsiz deneme sınavlarına başvurular, https://merkezefendi.bel.tr/sinav/ adresi üzerinden yapılacak.