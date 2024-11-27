Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesinde kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.
Üçtepe Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk, gazetecilere, merkez, Tuğlacık, Gültepe, Çağlayan, Pelitçik, Karagüney, Balkan ve Dere mahallelerinin yolunun ulaşıma açıldığını söyledi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde enerji nakil hatlarında oluşan arızaların giderildiğini aktaran Öztürk, Çağlayan ve Tuğlacık mahallerinde elektrik arızası çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Öztürk, kar nedeniyle mahsur kalan bir çok vatandaşın da yardımına koştuklarını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Üçtepe'de Yol Sorunları Çözüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?