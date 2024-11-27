Üçtepe\'de Yol Sorunları Çözüldü

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Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesinde kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.

Üçtepe Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk, gazetecilere, merkez, Tuğlacık, Gültepe, Çağlayan, Pelitçik, Karagüney, Balkan ve Dere mahallelerinin yolunun ulaşıma açıldığını söyledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde enerji nakil hatlarında oluşan arızaların giderildiğini aktaran Öztürk, Çağlayan ve Tuğlacık mahallerinde elektrik arızası çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öztürk, kar nedeniyle mahsur kalan bir çok vatandaşın da yardımına koştuklarını sözlerine ekledi.