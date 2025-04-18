Uçurumda mahsur kalan görme engelli köpek kurtarıldı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde uçurumda mahsur kalan görme engelli köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde görme engelli bir köpek, 50 metrelik yamaca düşerek mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların yamaçta bir köpeğin mahsur kaldığını fark etmesi üzerine Arhavi Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikteki yamaca tırmanarak görme engelli köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

İlk kontrolleri yapılan köpek, veteriner ekiplerine götürülerek muayene edildi. Bu arada köpeğin sahibine ulaşıldı.

Köpeğin sahibi Yağmur Gümüş, iki gündür kayıp olan köpeğine kavuşmanın sevincini yaşadı. Gümüş, "Köpeğim görme engelli. Gözleri çok az görüyor. Fark etmeden heyelanlı alana düşmüş olabilir. Sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" ifade etti.