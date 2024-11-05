Uçurumda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı - Son Dakika
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Uçurumda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Uçurumda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Siirt'te, uçurumda mahsur kalan keçi 2 saatlik çalışma ile kurtarılarak sahibine teslim edildi.

05.11.2024 18:11
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SİİRT'te, dağlık arazideki uçurumda mahsur kalan keçi, Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Eruh ilçesine bağlı Gedikkaşar köyü kırsalında dağlık arazide otlanan keçi, uçurumda mahsur kaldı. Keçisinin mahsur kaldığını fark eden besici Şaban Elçicek, durumu Eruh Kaymakamlığına bildirdi. Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen ERKUT ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden halat yardımıyla alınan keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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