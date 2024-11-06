Uçurumda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

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Siirt'te uçurumda mahsur kalan keçiyi ekipler kurtardı

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde kayalıklardan düşen keçi 2 saat sonra Eruh Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gedikkaşar köyünde çiftçi Şaban Elçiçek'in otlayan keçisi dağlık arazide mahsur kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine ERKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından keçiyi halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.

Çiftçi Şaban Elçiçek, Eruh Kaymakamlığı ve ERKUT ekibine teşekkür etti.