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Uganda'da ayrılıkçı örgüt lideri öldürüldü - Son Dakika
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Uganda'da ayrılıkçı örgüt lideri öldürüldü

Uganda'da düzenlenen operasyonda, ayrılıkçı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) elebaşlarından Musa Kamusi'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Kamusi, son haftalarda düzenlenen saldırıların faili olarak suçlanıyordu.

Uganda\'da ayrılıkçı örgüt lideri öldürüldü
28.12.2023 - 10:27,  Güncelleme: 10:31
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Uganda'da düzenlenen operasyonda, ayrılıkçı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) elebaşlarından Musa Kamusi'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Uganda Ordusu Sözcü Yardımcısı Albay Deo Akiiki, basına yaptığı açıklamada, ayrılıkçı ADF örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Akiiki, ülkenin batısında Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırına yakın Kibale Milli Parkı'ndaki operasyonda ADF elebaşlarından Musa Kamusi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Operasyonda çok sayıda silah ve askeri mühimmatın da bulunduğu bilgisini paylaşan Akiiki, ADF'ye yönelik operasyonlara devam ettiklerini ifade etti.

Öldürülen Kamusi, ülkede son haftalarda sivillere yönelik düzenlenen saldırıların faili olmakla suçlanıyor.

Uganda'da bu ay düzenlenen iki ayrı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan ekimde Kraliçe Elizabeth Ulusal Parkı'nda turistlere yönelik saldırıda ise 3 sivil ölmüştü. Saldırılardan ADF sorumlu tutuluyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu, Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluştu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği düşünülüyor.

Kaynak: AA
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