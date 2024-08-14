Uganda'da çöp toplama alanının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 24'e yükseldi

Güncel

Uganda'nın başkenti Kampala'da 9 Ağustos'ta şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında çöp toplama alanının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği çöp toplama alanı Kiteezi bölgesinde ölenlerin sayısı 24'e çıktı. Ölenler arasında 4 çocuğun bulunduğu belirtildi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Akla gelen ilk soru, insanların böyle tehlikeli bir yığının yakınlarında yaşamasına kim izin verdi?" ifadesini kullanmıştı.

Museveni olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını vermişti.