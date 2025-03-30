Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika
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Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi

Uganda\'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37\'ye yükseldi

Uganda'da M çiçeği virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye ulaştı. Son 24 saatte 13 yeni vaka tespit edilirken, 6 kişi daha yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle toplam vaka sayısı 4 bin 810'a yükseldi.

30.03.2025 22:16
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Uganda'da Temmuz 2024'ten bu yana M çiçeği virüsü (mpox) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 13 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği, salgın nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

CAN KAYBI SAYISI 37'YE ÇIKTI

Böylece ülkede 8 ayda M çiçeği virüsü vaka sayısının 4 bin 810'a çıktığı aktarılan açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayılarında artış eğilimi gözlendiği ve en yüksek bulaş oranının kentsel bölgelerde yaşayan genç yetişkinler arasında görüldüğü ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu (HERA), Uganda'ya M çiçeği virüsü ile mücadele kapsamında 10 bin doz aşı göndermişti.

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika

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