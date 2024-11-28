Uganda'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymaları sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.
Uganda Kızıl Haç Derneği'nden yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki dağlık Bulambuli bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldiği belirtildi.
6 köyde 40 evin zarar gördüğü, ekiplerin toprak altından 13 kişinin cesedini çıkardığı belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, toprak kaymasından 50 dönüm alanın etkilendiği, evlere ve tarım arazilerine kadar yayıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Uganda'da Toprak Kayması: 13 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?