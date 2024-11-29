Uganda'da Toprak Kayması: 17 Ölü

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Uganda'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymaları sonucu ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Kampala'nın yaklaşık 300 kilometre doğusundaki Bulambuli bölgesinde çarşamba günü meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısı 13'ten 17'ye yükseldi.

Kayıp 100'den fazla kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uganda Kızıl Haç Derneği'nden yapılan açıklamada ise en az 45 evin tamamen toprak altında kaldığı belirtildi.

Yine aynı bölgede 2010'da meydana gelen toprak kaymasında 80 kişi hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklim kuşağında yer alan Uganda, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.