Uganda'da Toprak Kaymasında 14 Ölü

BULAMBULİ, 29 Kasım (Xinhua) -- Uganda'nın Bulambuli kentine bağlı Masugu köyünde toprak kaymalarından etkilenen bölge, 28 Kasım 2024.
Uganda Kızılhaç Derneği, (URCS) perşembe günü yaptığı açıklamada, Uganda'nın doğusundaki Bulambuli bölgesinde altı köyü vuran toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini doğruladı. (Fotoğraf: David Wandeka/Xinhua)
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